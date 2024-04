Aeroporto, ecco come sarà il collegamento con la ferrovia: “Moving walkway pronto a fine 2025”

Genova. Entro la fine del 2025 l’aeroporto di Genova sarà collegato alla ferrovia e quindi alla stazione marittima, in un sistema di mobilità integrata studiato soprattutto per le esigenze dei crocieristi che scelgono il capoluogo ligure come home port. Tassello fondamentale sarà il moving walkway – di fatto un tapis roulant sopraelevato – tra il Cristoforo Colombo e la futura stazione ferroviaria che sorgerà in via Siffredi. La progettazione e realizzazione di questo sistema di collegamento è stata sancita oggi con un accordo firmato a Palazzo San Giorgio da tutti i soggetti coinvolti: Autorità portuale, Rfi, Comune di Genova, Regione Liguria, Aeroporto e Stazioni Marittime.

I soldi? Ce li mette il ministero dei Trasporti tramite l’accordo di programma con Rfi: in tutto serviranno 29 milioni di euro (di cui 20,4 per i lavori) oltre a 1,5 milioni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che saranno anticipati in una prima fase dall’Autorità portuale. L’obiettivo è completare il collegamento entro la messa in esercizio della stazione di Genova Aeroporto-Erzelli, prevista per dicembre 2025 secondo le previsioni del direttore investimenti di Rfi Vincenzo Macello. Con una durata dei lavori stimata in 12 mesi, bisognerà quindi iniziare entro la fine dell’anno per stare nei tempi.

