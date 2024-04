Amadeus lascia la Rai, Toti: “È il mercato, bellezza. Il sistema italiano non regge la concorrenza”

Roma. Ora è ufficiale: Amadeus, conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, ha divorziato dalla Rai. È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra lo showman e il direttore generale dell’azienda di viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Amadeus ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine agosto. Un epilogo condito di molte polemiche: è dato ormai per certo, infatti, il suo passaggio a Discovery, intenzionato a farne il volto di punta del canale Nove, dove sono approdati di recente anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

“È il mercato, bellezza – commenta il presidente ligure Giovanni Toti interpellato dai cronisti sul tema -. Quando le persone hanno un valore sul mercato, ascolti importanti e una capacità professionale importante, è evidente che le aziende se le contendano”.

» leggi tutto su www.genova24.it