Camogli: operazione antidroga a scuola, i risultati

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure (GE), lo scorso 12 aprile, nell’ambito di una mirata

campagna di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra gli

studenti delle scuole del territorio, hanno effettuato un controllo presso un istituto superiore di

di Camogli (GE). Le citate operazioni sono state condotte grazie all’ausilio dei militari del Nucleo

Carabinieri cinofili di Villanova D’Albenga (SV), che – avvalendosi del prezioso contributo di un cane

antidroga (di nome “BONO”) – sono riusciti ad attuare una sistematica e bene organizzata attività

di controllo nel piazzale antistante il citato plesso scolastico.

Le attività, iniziate intorno alle ore 07:20 del mattino, in corrispondenza dei primi flussi di arrivo

di studenti, hanno interessato progressivamente gran parte degli alunni che, sorpresi dalla

presenza delle FF.OO., si accingevano ad entrare a scuola.

Con una organizzazione disciplinata, ma scorrevole, i militari della Stazione CC di Camogli,

coadiuvati dal personale del citato Nucleo CC, hanno invitato gli alunni a deporre, in un’area

appositamente allestita, i propri zaini o le proprie borse, successivamente ispezionate con

meticolosa attenzione dal cane “Bono”.

I controlli, svoltesi nel più completo ordine e nel pieno rispetto delle procedure operative previste

nella specifica situazione, sono stati estesi ad alcune centinaia di studenti (circa 350): uno di loro,

minorenne, a seguito di riscontro positivo emerso in fase di ispezione del relativo zaino, è stato

sottoposto – previa interlocuzione con la Procura dei Minori presso il Tribunale di Genova – a

perquisizione e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, suddivisi in 2 dosi occultate negli

indumenti. Successive ricerche estese al domicilio del ragazzo consentivano, altresì, di rinvenire

anche un bilancino di precisione.

Il minore, fatta salva la presunzione di innocenza, è stato quindi deferito per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.

Le citate verifiche sono state attivate di iniziativa da parte dei Carabinieri della Stazione Carabinieri

Camogli a seguito delle numerose segnalazioni di “situazioni sospette” periodicamente inoltrate

dalla Dirigenza dell’Istituto Scolastico, in costante contatto con il presidio locale dell’Arma dei

Carabinieri. Entrambe le Istituzioni, in un rapporto di sinergica cooperazione, sono

quotidianamente impegnate nel monitoraggio del delicato fenomeno giovanile, anche in altri

luoghi di aggregazione, quale la vicina Stazione ferroviaria.

