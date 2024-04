Campagna “Ogni goccia conta”, Fidapa Savona lancia l’iniziativa “Insieme per salvare il nostro mare”

Savona. “Insieme per salvare il nostro mare” è l’evento organizzato per venerdì 19 aprile dalla sezione di Savona della Fidapa BPW Italy in occasione della campagna 2024 “Ogni goccia conta” che AMI (Ambiente Mare Italia) propone per la Settimana Verde che si terrà in tutta Italia dal 10 al 22 Aprile.

La giornata 19 aprile vedrà la sezione impegnata in mattinata, alle 10.30, a dare concretezza al progetto “Adotta l’Habitat” con l’adozione di ben due siti: la spiaggia di Punta Predani nell’Area Marina protetta dell’isola di Bergeggi; la spiaggia sul litorale di Spotorno che ospita l’ANS Associazione Nautica Spotornese.

» leggi tutto su www.ivg.it