Diffamazione, ritirati emendamenti sul carcere per i giornalisti. Assostampa e Ordine liguri: “Ora un ddl di respiro europeo”

Il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino ha ritirato gli emendamenti sul carcere per i giornalisti al ddl diffamazione. Per l’Associazione e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria gli emendamenti, oltre a essere profondamente ingiusti e incivili, avrebbero rappresentato “l’ennesimo attacco alla libertà di stampa facendo pericolosamente scivolare l’Italia verso Paesi come Russia, Cina, Bielorussia o Iran”, dicono Matteo Dell’Antico (segretario dell’Associazione ligure dei Giornalisti) e Filippo Paganini (presidente dell’Ordine ligure dei Giornalisti). Sindacato e Ordine della Liguria, come già avanzato dalla segretaria nazionale della Fnsi Alessandra Costante, si augurano che le forze politiche possano ora rendere più europeo il disegno di legge sulla diffamazione.

