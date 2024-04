Giornata nazionale del Made in Italy, martedì mattina appuntamento all’Adsp del Mar Ligure Orientale

Nell’ambito della prima edizione della Giornata nazionale del Made in Italy promossa dal MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Confindustria La Spezia e Confindustria Nautica, con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, organizzano l’evento: “Made in Italy – Storie di Mare di ieri e di oggi. Racconti di Persone, Creatività e Ingegno” in programma il 16 di aprile dalle 9 all’auditorium “Giorgio S. Bucchioni” dell’AdSPmlo – Via del Molo 1, La Spezia. L’appuntamento sarà un’occasione per ripercorrere lo storico legame fra economia e mare nel Golfo della Spezia e per raccontare il prossimo futuro caratterizzato da grandi investimenti in nuove tecnologie e ricerca. Un imperdibile racconto che prenderà avvio dai record storici di traversata atlantica del Rex nel 1933 e del Destriero nel 1992, scopriremo i magnifici recuperi di barche d’epoca da parte dei “nostri” maestri d’ascia, fino ad arrivare alle sfide tecnologiche più avanzate applicate ai gioielli della navigazione di lusso – e non solo – e alle prospettive avveniristiche legate alla dimensione subacquea, che rappresentano nel mondo l’eccellenza del “nostro” Made in Italy.

