L’ad di Fincantieri: “L’aumento della capacità militare? Si spiega molto bene ai contribuenti”

Genova. “Siamo davanti a un trend geopolitico che ci porta ad aumentare la capacità militare. La capacità militare navale secondo me si spiega anche molto bene ai contribuenti perché significa deterrenza, difesa dei commerci, difesa dei confini. Ha anche un’utilità nel lungo termine, che va oltre al ciclo più emotivo del breve termine”. Ne è convinto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, intervenuto stamattina a margine del convegno organizzato dalla Uilm Il futuro dell’industria della difesa ligure tra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale.

Con la costruzione di navi militari Fincantieri dà lavoro a circa 900 addetti a Riva Trigoso. “Stiamo andando verso un ciclo geopolitico che chiama investimenti nel settore della difesa, sia per la nostra Marina sia per l’export – ha aggiunto Folgiero -. Siamo molto focalizzati sulla piattaforma geopolitica italiana per andare ad accompagnare il ciclo industriale che abbiamo davanti: l’Indonesia è la prova”.

