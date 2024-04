Moto si schianta contro una macchina in A7: centauro 53enne in condizioni gravissime

Genova. Un altro lunedì di passione per gli automobilisti genovesi, alle prese con code chilometriche e incidenti sulle autostrade liguri.

L’episodio più grave è avvenuto intorno alle 17:15 sull’A7 in direzione Serravalle, tra Genova Ovest e Bolzaneto. Un incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 3 e le ambulanze dei Volontari Soccorso Fiumara e Misericordia Genova. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 53 anni che ha riportato un trauma cranico e la frattura di un arto. Le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

