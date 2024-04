Niente Cpr ad Albenga, sarà a Diano Castello. Tomatis: “Ci siamo mossi subito e siamo riusciti a sventarlo”

Albenga. Niente Centro di Permanenza per i Rimpatri ad Albenga: il Cpr della Liguria sarà realizzato nell’imperiese. Dovrebbe quindi essere definitivamente tramontata la possibilità di vedere realizzato nella città delle Torri il centro dedicato all’identificazione dei migranti in attesa dell’espulsione dal nostro Paese: l’edificio scelto dal Ministero dell’Interno, stando all’annuncio fatto questa mattina dal prefetto di Imperia, sarebbe la ex Casema Camandone di Diano Castello.

L’ipotesi di trasformare in un Cpr la ex Casema Piave aveva da subito visto la ferma contrarietà sia della maggioranza, con il sindaco Riccardo Tomatis che era arrivato a minacciare di incatenarsi davanti all’ingresso, sia della minoranza, che lo scorso ottobre aveva chiesto (e ottenuto) la convocazione di un consiglio comunale straordinario.

