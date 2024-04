Palmaria, l’associazione Posidonia: “Lo spacchettamento dei beni per l’asta è un attentato al territorio

“E’ stata approvata dal Consiglio Comunale di Porto Venere una mozione presentata dalla minoranza che consente lo spacchettamento dei beni in vendita sull’isola Palmaria. Di questi beni abbiamo parlato più volte e abbiamo più volte denunciato il vizio o, meglio, i vizi di fondo, le assenze e la visione puramente imprenditoriale, economica e finanziaria sulla gestione del territorio, vizi che hanno portato alla messa in vendita di questi beni”. E’ quanto afferma in una nota stampa l’associazione Posidonia commentando la decisione assunta nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Porto Venere riguardo alla terza asta per l’alienazione dei beni sull’isola Palmaria, dopo che le prime due sono andate deserte.

“Riassumiamo brevemente – proseguono dall’associazione Posidonia -. Il Protocollo di Intesa che più volte ripete che questi beni erano in uso alla Marina Militare e che questo passaggio doveva avvenire senza oneri per le amministrazioni. Il successivo avvio del Masterplan che prevede una profonda trasformazione dell’isola. L’Accordo di Programma che stabilisce quali beni sia possibile vendere e quale quota del ricavato debba essere destinata alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni che rimangono alla Marina Militare… Ai beni restituiti dalla Marina si sono poi aggiunti altri terreni e fabbricati che l’Agenzia del Demanio ha trasferito nella disponibilità del Comune di Porto Venere.

Nonostante le numerose proteste dei cittadini tutto è andato avanti speditamente e si è giunti alla messa all’asta di due lotti del valore iniziale complessivo di 12.101.534, 80 euro così suddivisi: primo lotto 8.239.624,53 e secondo lotto 3.861.907,27 euro.

Due aste sono andate deserte e il Consiglio Comunale ha quindi preso, alla quasi unanimità, la decisione dello spacchettamento dei beni.

Riteniamo molto pericolosa questa decisione, l’ennesimo attentato al nostro territorio, perché consentirà la frammentazione di questi beni ed eliminerà definitivamente la possibilità non solo di perseguire una visione unitaria dell’isola ma soprattutto del suo rimanere proprietà pubblica, fruibile e godibile da tutti i cittadini”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com