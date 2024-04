Piano antenne, pubblicate le 32 controdeduzioni del Comune: nessuna osservazione è stata accolta

Trentadue controdeduzioni per altrettante osservazioni agli articoli del regolamento antenne per la telefonia mobile che il Comune della Spezia ha deciso di varare per mettere ordine sull’argomento che vede troppo spesso le compagnie telefoniche e i privati liberi di decidere senza tenere conto degli interessi comuni.

Dopo aver ricevuto osservazioni ammissibili da parte di Wind Tre, Zefironet, Iliad, Inwit, Comitato centro storico Garibaldi, la privata cittadina Laura Battaglia, Partito democratico e Legambiente l’amministrazione ne ha affidato l’analisi e l’approfondimento al consulente legale Gabriele De Luca che ha stilato 26 pagine fitte fitte di controdeduzioni che, di fatto, respingono quasi tutte le osservazioni depositate (tranne un’integrazione della cartografia sulla base di dati forniti da Iliad) e concedono altri 10 giorni di tempo per eventuali repliche alle controdeduzioni, riservandosi di convocare uno o più tavoli tecnici per l’audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse.

