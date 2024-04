S.F. Loano, Rocca esulta all’Eccellenza: “Spettacolo, con budget 1/4 inferiore la nostra fame è diversa”

Loano. “Pazza” è l’aggettivo scelto da Andrea Rocca per racchiudere i valori della San Francesco Loano. Una squadra che davanti ai propri tifosi è riuscita a festeggiare l’approdo in Eccellenza dopo un percorso da schiacciasassi.

“Uno spettacolo – racconta l’attaccante loanese dopo il match decisivo contro il Quiliano&Valleggia -. Un anno magico che non era partito con l’idea di vincere il campionato. La differenza l’ha fatta la fame diversa dalle altre squadre, con un budget che era 1/4 rispetto del loro e non è un segreto. Abbiamo perso una partita e nel girone di ritorno abbiamo preso solo 4 gol: sono numeri incredibili che ripagano la fatica fatta, anche ad allenarsi nel fango quando pioveva. Per me che sono di Loano vale veramente tanto“.

» leggi tutto su www.ivg.it