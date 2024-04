Tutto in un mese, per salvarsi servono almeno due vittorie

Per lo Spezia arrivano due giornate decisive per i destini di questa complicata stagione. Il calendario propone la Sampdoria in casa e il Brescia in trasferta entro la fine di aprile. Sono partite da non sbagliare per gli uomini di D’Angelo, che non possono sperare di portare a casa la pelle con meno di due vittorie nelle ultime cinque giornate del torneo. Dopo ci saranno Palermo (casa), Cosenza (fuori) e Venezia (casa), ma intanto i prossimi due turni diranno già molto della classifica là in fondo.

Lo Spezia affronterà i genovesi sapendo il risultato di Ascoli-Modena, scese in campo due ore prima. Partita che è diventata di grande interesse da sabato scorso, quando i canarini si sono messi nelle condizioni di essere potenzialmente risucchiati dalla zona play out, ora a soli quattro punti. Non potranno andare in vacanza insomma. L’Ascoli d’altra parte si gioca forse l’ultima chance per agganciare la zona salvezza diretta. Considerazione dettata dal fatto che il turno successivo ci saranno due scontri diretti fondamentali: Ternana-Ascoli e Cosenza-Bari.

