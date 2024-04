Vezzano, ok dal Consiglio alle dirette video delle sedute

Ok dal Consiglio comunale di Vezzano alla trasmissione delle sedute di Consiglio comunale in diretta streaming. L’altra sera è stata infatti approvata con voto unanime la mozione che va in questa direzione presentata da Tiziano Pucci, capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio comunale. Con la mozione si chiede all’amministrazione comunale “di avviare le azioni necessarie per rendere possibili le riprese audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e predisporre l’immediata pubblicazione delle stesse in streaming online nel sito web del Comune, sia in real time (in diretta), sia on demand (differita-archivio)”. Unanime approvazione anche per l’altra mozione presentata nella medesima seduta dal consigliere Pucci, con oggetto l’istituzione di un regolamento per il ‘baratto amministrativo’.

