A Porto Venere in scena la Coppa Belloni. Ventitré imbarcazioni si sono sfidate in una bellissima giornata

Si è celebrata, lo scorso fine settimana, la terza edizione della Regata della Grande Boa –Trofeo Comandante Belloni. Dopo le avventure delle prime due edizioni che hanno fatto nascere la leggenda della boa fantasma, oggetto misterioso e inafferrabile – in perfetta analogia con le vicende del sommergibile rubato e occultato dal comandante Belloni in quello stesso tratto di mare 110 anni fa -, la terza edizione della regata, che va consolidandosi nel panorama delle manifestazioni d’altura, ha visto la rottura dell’incantesimo e il coronamento della caccia allegorica a Odas-Italia1. A rendere altamente sfidante la sua scoperta anche quest’anno ci ha pensato l’alta pressione, che per lunga parte della regata è sembrato volesse perpetuarne l’inafferrabilità, lasciando ciondolare gli equipaggi – dediti a compulsare gli aggiornamenti meteo di dettaglio, forniti dal servizio dedicato di ARPAL Liguria – in una sorta di super doldrums tirrenica. In aggiunta all’avvenuto doppiaggio di Odas, in questa edizione è stato anche possibile realizzare la scenografica uscita in mare aperto della flotta in andatura portante, dal canale di Porto Venere, sotto la chiesa di San Pietro, grazie alla lungimiranza delcomitato di regata che ha anticipato la partenza alle 07.00 per sfruttare gli sbuffi della termica da nord-est.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com