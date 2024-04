Albissola 2024, il sindaco uscente Gianluca Nasuti annuncia la sua ricandidatura

Albissola M. “Dopo un’attenta riflessione ho deciso di candidarmi per il terzo mandato da Sindaco della nostra splendida Albissola. Quando, con il nuovo decreto governativo che ha aumentato a 3 il numero dei mandati per i sindaci dei comuni che come il nostro sono compresi tra i 5 e i 15 mila abitanti, mi è stata concessa la possibilità di ricandidarmi ho ritenuto giusto prendermi un po di tempo per decidere, ripensando a questi 10 anni intensissimi, spesso difficili ma sicuramente pieni di soddisfazione. Non è stata una decisione superficiale ma alla fine ha prevalso l’intenzione di mettere un altro pezzo di vita importante al servizio dei cittadini e della nostra comunità. In fondo, decidere di rimettersi in gioco non è stato poi così difficile perché se c’è una cosa che ho capito in questi dieci anni è che fare il Sindaco di Albissola è un onore ed un privilegio e di questo sarò sempre grato a quanti in questi anni mi hanno dato la loro fiducia”.

Così il primo cittadino albissolese Gianluca Nasuti annuncia la sua ricandidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

