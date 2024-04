Associazioni pro life nei consultori, Giannetti e Cattani: “E’ inaccettabile”

L’emendamento sulla presenza delle associazioni Pro-Life nei consultori contenuto nel Dl Pnrr e sucui il governo ha messo la fiducia va ritirato. Questa la posizione del Partito democratico spezzino nell’intervento della capogruppo in consiglio comunale Martina Giannetti e della portavoce provinciale della Conferenza delle democratiche Viviana Cattani.

“Portare le associazioni Pro Life nei consultori è inaccettabile – si legge in una nota – , ma pensare di farlo utilizzando il Pnrr è una scelta di una gravità inaudita, a cui ci opporremo in tutte le sedi possibili. Anziché garantire alle donne con quelle risorse servizi, lavoro, stabilità economica e assistenza sanitaria e consultoriale dignitosa, il governo porta nei consultori soggetti assolutamente privi competenze e professionalità che non possono in alcun modo essere di aiuto alle pazienti”.

“Nessuna attenzione viene posta sul fatto che questi presidi territoriali, fondamentali per la salute delle donne, sono sempre più destrutturati e svuotati della propria funzione sociale, ma anzi si prevede che le regioni possano da ora in poi scegliere di usare per le associazioni Pro Life una parte dei fondi destinati alla sanità – aggiungono Giannetti e Cattani -. L’ennesimo schiaffo in faccia all’autodeterminazione delle donne -ricordiamo bene anche la proposta di legge pressoché identica depositata nel 2021 in Regione Liguria da Fratelli d’Italia, contro cui avevamo raccolto più di 30.000 firme – ma anche al sistema sanitario nazionale e alla sanità territoriale. In un momento in cui l’Europa fa passi avanti sul diritto all’aborto, il Governo faccia un passo indietro su questa scelta nel rispetto della Legge 194 e del diritto delle donne di autodeterminarsi”.

