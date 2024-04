Canottaggio, Coppa del Mondo: bronzo per Davide Mumolo

Varese. Domenica stellare per Davide Mumolo. Il vogatore dell’Elpis Genova e delle Fiamme Oro conquista un fantastico bronzo a Varese in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo.

Un risultato importantissimo, dopo l’ottimo avvio stagionale culminato nelle medaglie e nei successi al primo Meeting Nazionale di Piediluco e al Memorial D’Aloja. Dopo un 2023 all’insegna di una costante crescita, culminata nella finale B (e nel pass olimpico sfiorato) ai Mondiali Assoluti di Belgrado, il genovese sta ben operando in questo 2024 in cui nella regata di qualificazione di Lucerna andrà alla ricerca del pass per Parigi 2024.

