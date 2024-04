Ciofs-Confartigianto, siglato protocollo d’intesa per rispondere alle richieste dell’Ho.re.ca

Siglato un importante protocollo tra Confartigianato e Ciofs Liguria per creare nuove sinergie e partnership tra ente formativo e imprese per rispondere alle richieste del mercato del lavoro del territorio, sempre più in espansione per quanto riguarda i settori dell’Ho.re.ca (hotellerie-restaurant-café). Al fine di promuovere tali percorsi di inserimento lavorativo, Confartigianato ha pertanto stipulato una convenzione con l’Ente di Formazione CIOFS LIGURIA i cui percorsi di studi, oltre a fornire competenze professionali nel settore turistico-ristorativo, danno rilievo all’insegnamento delle lingue straniere e alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio in cui viviamo. La finalità del Protocollo mira ad accrescere la formazione professionale degli studenti e studentesse, ad aumentare in modo significativo la possibilità di trovare un primo impiego e incentivare l’imprenditoria giovanile fornendo ai diplomati informazioni e supporto per aprire una propria attività. Presenti alla firma del protocollo la Direttrice del CIOFS La Spezia, Suor Nila Mugnaini, Antonella Cheli, Presidente Pubblici Esercizi Confartigianato e Silvia Orlandini, Area Sindacale Confartigianato. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare Area Sindacale Confartigianato, Silvia Orlandini, tel. 0187286669.

