Diabetologia Diffusa: in 10 mesi 130 visite nella pediatria Gaslini di Savona

Savona. Negli ultimi mesi si sono sviluppati e implementati diversi percorsi che hanno intensificato la rete Hub&Spoke tra l’Istituto Giannina Gaslini e i poli liguri del Gaslini Diffuso. Da luglio 2023, il centro di diabetologia dell’ospedale pediatrico ligure (che segue in totale circa 700 pazienti affetti da diabete mellito tipo 1) effettua attività ambulatoriale un giorno alla settimana, presso le pediatrie di Imperia, Savona e La Spezia.

“A quasi un anno dall’inizio delle attività, il bilancio della “diabetologia diffusa” è estremamente positivo: in dieci mesi sono state effettuate più di 250 visite, per un totale di 500 prestazioni ambulatoriali in diabetologia presso le sedi del Gaslini diffuso in tutta la Liguria pediatrica – ha commentato il direttore generale dell’ IRCCS Gaslini, Renato Botti -. Da luglio 2023, presso i poli del Gaslini Diffuso sono stati presi in carico circa 50 pazienti diabetici che non erano seguiti presso la sede centrale del Gaslini, mentre circa 40 bambini già seguiti hanno iniziato ad effettuare visite nei poli del Gaslini Diffuso, più vicini al proprio domicilio, evitando lunghi trasferimenti per raggiungere la sede centrale”.

Per favorire l’accesso all’attività ambulatoriale sono disponibili anche numerosi servizi di telemedicina (servizio medico-paziente) per visite di controllo o per conferma di sospetta diagnosi. A oggi 108 specialisti del Gaslini effettuano televisite per 19 differenti discipline in tutto il Gaslini Diffuso. Tra queste nel 2023 sono state effettuate quasi mille televisite diabetologiche. È in fase di avvio la sperimentazione della piattaforma regionale prodotta da Liguria Digitale di teleconsulto (servizio medico-medico) che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente il confronto tra i professionisti ospedalieri dell’Istituto e del Gaslini Diffuso.

