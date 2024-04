Formazione post laurea, l’invito dell’assessore Marco Scajola agli studenti: “Specializzatevi, alle spese pensa la Regione”

Liguria. L’assessore alla Formazione Marco Scajola invita gli studenti a presentare domanda per il bando Specializzarsi per competere 2024, volto all’erogazione di voucher come rimborso dei costi di iscrizione a master di I e II livello e corsi di perfezionamento post laurea: “L’obiettivo è incentivare i ragazzi ad andare oltre, a specializzarsi: viviamo un’epoca impegnativa in cui si cerca la massima professionalità. Alcuni non fanno questa scelta per ragioni di tipo economico, vogliamo dare loro la possibilità di iscriversi perché la Regione Liguria penserà alle spese”.

Il bando è rivolto a laureati con meno di 35 anni, residenti in Liguria, che frequentano un master o un corso di perfezionamento, anche fuori regione. “Non guarderemo l’Isee, l’importante è certificare l’iscrizione”, ricorda Scajola. Al momento sono a disposizione 3 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo, ma l’assessore garantisce: “Nel caso in cui queste risorse non bastassero siamo pronti ad andare oltre e finanziare ulteriormente la misura. Vogliamo che i ragazzi possano avere un aiuto concreto per formarsi”.

