Fratelli d’Italia presenterà la sua lista, gli aspiranti sindaci di Castelnuovo saranno quattro

Si aggiunge un altro pretendente alla successione di Daniele Montebello come sindaco di Castelnuovo Magra. Oltre ai tre nomi già noti, ovvero Gherardo Ambrosini, Katia Cecchinelli e Marzio Favini, nelle ultime ore sarebbe stato trovato l’accordo, in seno ad una parte del centrodestra, per la candidatura di Gianfranco Andrei, esponente di lungo corso di Fratelli d’Italia – già membro del coordinamento provinciale – che nella tornata del 2018 aveva rappresentato il partito di Giorgia Meloni nella lista “Castelnuovo Cambia” a sostegno di Matteo Ridolfi. Nel comune della Val di Magra si parlava da qualche settimana di una possibile lista di centrodestra nonostante il probabile appoggio – fin qui mai smentito – della Lega a Gherardo Ambrosini il quale a inizio febbraio era uscito polemicamente dalla giunta Montebello dopo quattro mandati ininterrotti nelle amministrazioni di centrosinistra. Una figura la sua da subito osteggiata da Fratelli d’Italia che con il coordinatore provinciale Parodi aveva chiarito l’intenzione di voler proporre una “reale” alternativa. Un progetto del quale ora potrebbero far parte come alleati sia Forza Italia che Udc, mentre gli arancioni di Toti avrebbero raggiunto un’intesa con Ambrosini per sostenere, insieme alla Lega, la sua lista “Castelnuovo Civica”. Alleanze già delineate invece per Katia Cecchinelli che guiderà la coalizione di centrosinistra di “Uniti per Castelnuovo” formata da Pd, Rifondazione, Psi, Verdi e Azione mentre “Ricominciamo” di Marzio Favini conterà solo su forze civiche.

