Guerra Medio Oriente: incontro tra il governatore Toti, il commissario Piacenza e gli operatori portuali

Liguria. “Al momento non si registra nessuna significativa conseguenza per traffici marittimi e lavoro portuale derivanti dalla crisi e dalle tensioni in Medio Oriente. Al contrario, in alcuni casi stiamo assistendo ad una crescita dei traffici sui porti della Liguria, agevolati dalla vicinanza a Gibilterra, e quindi competitivi anche con le nuove rotte, e anche per il prossimo futuro non si prevedono impatti. Ringrazio il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti per aver partecipato a questo incontro: continueremo ad aggiornarci costantemente per monitorate la situazione, che riguarda un sistema che per la Liguria ha un valore fondamentale in termini di sviluppo, investimenti e occupazione. Data la delicatezza del momento, invitiamo tutti coloro che parlano di ricadute o conseguenze addirittura nefaste ad esprimersi con attenzione, prudenza ed informazioni accurate”.

Così il presidente della Regione Liguria dopo la riunione con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, il sindaco di Genova, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza, il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi e le principali associazioni di impresa operanti nello scalo di Genova, convocata in seguito all’acuirsi della crisi in Medio Oriente.

