Liguria. Nuovo mezzo nella flotta dei vigili del fuoco della Liguria: si tratta di un elicottero, un nuovo AW 139 con marche VF 157 consegnato nel primo pomeriggio di martedì al Reparto Volo.

Con questa dotazione arrivano a due gli AW 139 in servizio operativo in Liguria, garantendo cosi oltre al servizio istituzionale il servizio di elisoccorso in convenzione con la Regione Liguria.

