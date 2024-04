Lsct, Tom Eckelmann incontra Authority e lavoratori. I sindacati: “Soddisfatti per l’annuncio di investimenti su Ravano e gru: attendiamo fiduciosi i fatti”

Due giorni alla Spezia, per dimostrare vicinanza e attenzione al terminal e al porto. Due giorni di incontri privati, con i vertici dell’Autorità di sistema portuale e con i dipendenti di Lsct, prima in piazzale e poi negli uffici. Tom Eckelmann, figlio del presidente di Eurokai, gruppo di cui fa parte Contship Italia, ha dato rassicurazioni a 360 gradi tanto nell’incontro con il numero uno di Via del Molo, Mario Sommariva, quanto in quelli con i lavoratori, affiancato dall’amministratore delegato di Contship e Lsct, Matthieu Gasselin. Parole attese, che non sorprendono, sulle quali tanto da Lsct che dall’Adsp per ora si registrano però bocche cucite. Da quanto appreso si è trattato di un incontro di cortesia e l’atmosfera è stata positiva. E difficilmente avrebbe potuto filtrare il contrario.

Gli unici riscontri, almeno per il momento, arrivano dagli ambienti sindacali, sulla scia degli incontri che si sono svolti ieri sera al cambio turno in piazzale e questa mattina nella palazzina degli uffici di Viale San Bartolomeo.

“Abbiamo apprezzato la visita di Tom al terminal e l’incontro con i lavoratori nel quale è stata ribadita la volontà di investire nel nostro territorio. Ora – dichiara a CDS il segretario provinciale Uiltrasporti, Marco Furletti – attendiamo fiduciosi la pubblicazione della gara per il Molo Ravano e gli interventi di manutenzione previsti e necessari per la competitività del terminal e le condizioni di lavoro”.

