Oss, in arrivo 328 assunzioni in Asl e ospedali e un nuovo bando per corsi di formazione gratuiti

Liguria. Saranno 328 gli Oss assunti quest’anno dalle aziende sanitarie pubbliche della Liguria attingendo alla graduatoria del maxi concorso indetto da Alisa nel 2022, in base al fabbisogno individuato da ciascun ente. È quanto ha spiegato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo a un’interrogazione di Sergio Rossetti (Azione) in consiglio regionale. Intanto, entro la fine del 2024 arriverà un nuovo bando per la formazione gratuita di queste figure professionali.

Ad oggi la graduatoria in via di scorrimento, che scadrà l’8 settembre 2024, contiene ancora 869 unità distribuite su Asl 1, Asl 2, area metropolitana di Genova e Asl 4. “Lo scorrimento delle graduatorie – ha ricordato Gratarola – dipende dal piano dei fabbisogni di personale contenuto nei piani integrati definiti da aziende ed enti sanitari per il triennio 2024-2026”.

