Parcheggi di via Gherzi, Comune in trattativa per farli tornare pubblici

Genova. Il prossimo 17 maggio si chiuderà l’asta giudiziaria relativa relativa ai diversi lotti immobiliari di via Gherzi, a Molassana, la cui ex-proprietà è andata in fallimento. Tra questi sono compresi anche i parcheggi su strada, che da tempo rappresentano una delle ferite aperte per quanto riguarda la qualità della vita dei residenti del quartiere.

Come è noto, infatti, nel 2014 gli stalli sono stati chiusi all’uso pubblico dalla proprietà dell’area che possedeva i palazzi della strada, appunto via Gherzi, anche questa non non pubblica, togliendo alla collettività decine di posti auto e creando scompiglio tra i gli abitanti della zona. Abitanti che si sono organizzati per chiedere alla politica di trovare una soluzione. Una battaglia portata avanti, in particolare, dal Comitato esercenti via Gherzi-Molassana e dal Comitato Gherzi-Lusignani in rappresentanza dei residenti.

