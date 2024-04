Primo maggio in compagnia dell’associazione “Gli amici di Efrem, che l’inse”

L’associazione “Gli amici di Efrem, che l’inse?” organizza per il 1° maggio una giornata speciale al Parco Luciano Menta di Deiva Marina. “Sarà una grande festa – spiegano gli organizzatori – dove tutti potranno cucinare nelle piastre messe a disposizione e mangiare ciò che ognuno porterà”. Una giornata dedicata alla condivisione e allo stare insieme anche per ricordare un amico di tutti Efrem Marconi scomparso due anni fa in un incidente stradale. Sarà presente anche un banchetto dell’associazione.

