Rapallo: a Sant’Anna i carabinieri insegnano ad evitare le truffe

Da don Jacopo De Vecchi parroco di Sant’Anna

Giovedì 18 aprile alle ore 16.00, nell’Auditorium della parrocchia di sant’Anna a Rapallo, il Comando dei Carabinieri offre un importante momento di formazione e di educazione sociale. Il tema è quello delle truffe ai danni degli anziani, truffe che sono sempre più numerose, sempre più prepotenti, sempre più frequenti e brutali. Tutti conosciamo casi di telefonate che raccontano finti incidenti di parenti e fanno orribilmente affidamento sugli affetti più cari. Oppure siamo stati cercati da personaggi strani che citofonano chiedendo informazioni e insistono per entrare in casa, facendo leva sul senso civico e lo spirito di accoglienza. I Carabinieri offriranno alcune indicazioni semplici e pratiche per imparare a smascherare immediatamente situazioni di illegalità e vivere così con più stabilità e serenità nel nostro quartiere. Non dobbiamo chiuderci in casa, ma possiamo facilmente chiudere fuori i malintenzionati. Con gratitudine ai Carabinieri per questa iniziativa, tutte e tutti siete invitati.