Rapina una senzatetto nel metropark di Sarzana, arrestato dalla Polizia

E’ stato catturato dopo un breve inseguimento il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, che nei giorni scorsi aveva rapinato una senzatetto che solitamente trova riparo nel metropark della stazione ferroviaria di Sarzana, luogo tristemente sempre al centro della cronaca cittadina. Zona nella quale nel fine settimana erano stati anche implementati dalla Polizia di Stato i servizi mirati di controllo del territorio, proprio fra lo skate park e la stazione, solitamente frequentati da indigenti e senzatetto. Qui, nella notte di venerdì, il personale del Commissariato di Sarzana ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale della Spezia nei confronti di un 37enne che, a seguito di una lunga attività d’indagine svolta dagli uomini dell’Anticrimine sarzanese, era stato già tratto in arresto per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti e, successivamente, sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Sarzana.

Ma non è stata solo la reiterata inosservanza al provvedimento di soggiornare nel territorio cittadino a costare il carcere al cittadino straniero, infatti, l’uomo è stato identificato dagli investigatori a seguito del reato di rapina perpetrato ai danni di una donna nei pressi dell’area ferroviaria.

La condizione di vulnerabilità della signora, costretta a vivere in ripari di fortuna, non hanno infatti inibito l’uomo dall’impossessarsi con violenza della sua borsa e dell’inconsistente somma di denaro custodita al suo interno insieme a pochissime altri effetti personali.

La vittima, basita e frastornata, si era subito rivolta ai poliziotti che nel giro di poche ore hanno identificato l’autore e chiesto alla Autorità Giudiziaria un’ordinanza coercitiva che aggravasse il divieto di dimora e, vista la gravità del fatto e le condizioni di fragilità della donna, tale misura è stata perentoriamente emessa dall’Autorità Giudiziaria incaricando il Commissariato di Polizia di assicurarne l’esecuzione. Alla vista degli operatori di polizia già impegnati nelle ricerche finalizzate alla sua cattura, l’uomo si è anche avventurato in una precipitosa e rocambolesca fuga a piedi sui binari ferroviari cercando, senza fortuna, di far perdere le sue tracce. Dopo l’arresto il trentasettenne veniva tradotto presso Villa Andreino e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

