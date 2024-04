Lunedì 22 aprile 2024 alle ore 17.30 per la riapertura, dopo i lavori di ristrutturazione, della Bib lioteca Civica Follo in Via Guerciana 4 a Pian di Follo.In un post sui social il Comune di Follo spiega: “Per l’occasione verrà intitolata al dottor Alessandro Vaccarone, pediatra che visse e operò nel nostro Comune dedicando la sua vita ai bambini con sapienza e generosità”.

