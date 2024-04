Rinnovabili, Ugolini: “Liguria indietro anni luce, da Piana relazione edulcorata”

“I dati sono impietosi: stando alla classifica su dati certificati da Italy for Climate, la Liguria si colloca come ultima nei consumi energetici da fonti rinnovabili, con grande distacco dalla penultima e con un tasso percentuale medio (7-8%) più che dimezzato rispetto alla media nazionale (20%). Non solo: secondo l’amministratore delegato per l’Italia di European Energy, la Liguria, in termini di rinnovabili, è la peggiore regione d’Italia. Interrogato per sapere quali azioni intenda promuovere nel breve periodo per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti e dovuti investimenti economici, l’assessore competente ha sostanzialmente dichiarato di essere tranquillo perché la Liguria intende continuare nel solco del «buonsenso necessario». Tradotto: meglio affidarsi ai fossili e in particolare a 2 rigassificatori anziché alle rinnovabili”. Lo afferma in una nota Paolo Ugolini, consigliere regionale del Movimento cinque stelle, che oggi in Consiglio ha illustrato un’interrogazione a tema rinnovabili a cui ha dato risposta l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessio Piana. “La transizione energetica non è più un’opzione. È ormai impellente e non sarà certo una relazione edulcorata come quella letta in Aula dall’assessore Piana a cambiare il quadro attuale: siamo indietro anni luce e poco, troppo poco si è fatto per invertire la pericolosissima deriva che stiamo vivendo a causa dei gas climalteranti”, aggiunge Ugolini.

