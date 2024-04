“Avevamo comunicato la ripresa dei lavori entro la primavera e così è stato”. Così l’assessore alle infrastrutture di Sarzana Giorgio Borrini in merito alla ripresa del cantiere – aperto nel marzo 2023 – per la riqualificazione e messa in sicurezza della passerella di via Emiliana che collega il centro cittadino a Crociata e Battifollo. Rispetto al vecchio cronoprogramma infatti l’intervento si era fermato dopo che erano emerse problematiche riguardanti le condizioni dei materiali lignei riscontrati dalla ditta esecutrice dei lavori. Un intoppo che aveva reso necessario un aggiornamento del quadro economico – alla luce anche degli aumenti dei costi delle materie prime – e una variante con la successiva acquisizione dei materiali necessari.

Lavori resi possibili da un bando statale da 250mila euro intercettato dall’Amministrazione comunale nel 2021 e poi confluito nei fondi Pnrr per il ripristino della rampa di accesso lato Nord e del camminamento in sicurezza.

“Per noi è essenziale arrivare alla conclusione del cantiere – chiude Borrini – per traguardare l’obiettivo di ricongiungere via Emiliana e via del Murello con il resto del centro storico. Un altro esempio di un modello che abbiamo applicato a tante opere essenziali ottenendo finanziamenti esterni al nostro bilancio”.

L’articolo Ripresi i lavori della passerella pedonale di via Emiliana proviene da Città della Spezia.

