Sanità, Gratarola: “Soldi ai privati? Unico modo per convincere i pazienti a curarsi in Liguria”

Liguria. “Molti pazienti decidono di farsi curare fuori dal territorio regionale. Potenziare la sanità pubblica pensando che tornino è una pia illusione. L’unico modo è acquisire, accanto al potenziamento del pubblico, anche il privato accreditato, l’unico che ha regole di ingaggio in grado di trascinare i professionisti fuori dai confini regionali”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha risposto in consiglio regionale a Gianni Pastorino (Linea Condivisa) che ha contestato l’assegnazione di 3,8 milioni ai privati per l’attività di cardiochirurgia e cardiologia ambulatoriale.

“L’obiettivo dichiarato di Alisa sarebbe quello di assorbire completamente l’elevata mobilità passiva della nostra regione. Ma vorremmo capire sulla base di quali presupposti viene messa a disposizione una parte considerevole dei 3,8 milioni per la cardiochirurgia – è intervenuto Pastorino – di cui non ci risultano essere liste d’attesa”.

» leggi tutto su www.ivg.it