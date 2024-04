Sinistra Italiana Savona, dimissioni di Walter Sparso: Luigi Lanza è il coordinatore del partito

Savona. Walter Sparso ha presentato una lettera di dimissioni da segretario provinciale di Sinistra Italiana Savona.

“Questa scelta – spiegano dal partito – deriva dalla necessità di dedicarsi in modo compiuto e più libero da impegni alla tornata elettorale nel comune di Quiliano”. La segreteria provinciale prende atto delle dimissioni e assume collegialmente la direzione del partito. Luigi Lanza, in qualità di coordinatore della segreteria, si farà carico delle incombenze per affrontare le elezioni europee e amministrative.

