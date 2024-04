Liguria. Sonia Montaldo è la nuova coordinatrice Slc Cgil Liguria. Montaldo prende il posto di Fabio Allegretti che ha assunto nuovi incarichi in Confederazione. Con l’elezione di oggi, Sonia Montaldo aggiunge alla carica di segretaria generale Slc Cgil Genova quella di coordinatrice regionale.

Montaldo, nata a Genova, dopo la maturità classica nel 2000, si laurea in giurisprudenza e per un paio d’anni intraprende la pratica forense. Nel 2003 viene assunta in H3G con contratto di formazione lavoro al termine del quale viene assunta a tempo indeterminato e si iscrive alla Slc, la categoria della Cgil che tutela lavoratrici e lavoratori del settore comunicazioni.

