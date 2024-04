Summit dell’economia del mare, il contributo delle assonautiche

Il 3° Summit Nazionale sull’Economia del mare, che si è svolto in questi giorni a Gaeta si è chiuso con la Conferenza di sistema di Assonautica italiana, coordinata da Antonio Bufalari, segretario generale dell’associazione. I lavori sono stati aperti dal presidente Giovanni Acampora che, nel sottolineare come in questo momento difficile per la salvaguardia e lo sviluppo dell’ambiente marino,rivesta un ruolo strategico Assonautica, organizzatrice dell’evento, durante il quale, attraverso il confronto tra i numerosi soggetti coinvolti, ha centrato l’obiettivo di proporre una programmazione unica di investimenti sulla Blue Economy per il 2025-2027. Ha sensibilizzato, inoltre, sempre di più le Assonautiche territoriali dalle quali può arrivare un apporto significativo e in particolare da quella spezzina in quanto la nostra provincia detiene il primato nazionale per incidenza percentuale di imprese sull’economia del mare.

A questo proposito Bufalari ha reso noto che è stata avviata la raccolta dei contributi delle territoriali ai lavori del Blue Forum in merito agli investimenti in questo settore, nonché a quelli finalizzati allo sviluppo del Piano Strategico della portualità turistica Italiana, promosso da Assonat-Concommercio. La Spezia, rappresentata dal direttore provinciale dell’Assonautica RomolobBusticchi, dall’onorevole Maria Grazia Frija e dal segretario generale della Camera di Commercio Marco Casarino ha testimoniato l’esperienza della Spezia.

