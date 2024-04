Targa d’oro Alassio, oltre mille giocatori in gara: ecco i 16 big in campo nella targa mista

Alassio. Iscrizioni chiuse e sorteggio effettuato: superato anche quest’anno, in anticipo rispetto alla chiusura delle iscrizioni (avvenuta alle 16 di oggi, martedì 16 aprile), il tetto dei mille partecipanti alla Targa d’oro Città di Alassio, storica competizione a carattere internazionale dello sport bocce, specialità volo, in programma nel prossimo weekend sabato 20 e domenica 21 aprile.

Il conto alla rovescia in vista della 71′ Targa d’oro Città di Alassio si sta esaurendo. Numeri ancora una volta da capogiro: 224 quadrette per la Targa Oro (Senion), 33 coppie per la Targa Rosa (gara femminile targata Silvana Gioielli) e 29 coppie per la Targa Junior Boulenciel (giovanile Under 15). Per un totale di 1.020 atleti, uomini e donne, di tutte le età e di tutte le categorie, in gran parte provenienti dal Piemonte. Una decina le formazioni straniere. In lizza anche club della Valle d’Aosta, toscani e del Triveneto.

» leggi tutto su www.ivg.it