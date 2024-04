Torna la speleogita alla Grotta lunga di Sant’Antonio a Pignone

Torna domenica prossima, 21 aprile, il classico appuntamento con la Speleogita alla Grotta Lunga di Sant’Antonio di Pignone. All’interno della manifestazione primaverile organizzata dalla Proloco e dal Comune di Pignone, il Gruppo Speleologico Lunense organizza una escursione in grotta per chi vuol fare una prima esperienza nella esplorazione del mondo sotterrano.Si tratta di una gita semplice adatta, anche alle bambine e ai bambini di almeno 6 anni di età.

Il gruppo metterà a disposizione dei partecipanti caschetti dotati di luce e le attrezzature necessarie. Queste le impressioni di una partecipante alla gita dello scorso anno: “Una esperienza emozionante ed imprevedibile. La nostra prima gita in grotta, un’esperienza indimenticabile per me e per mia figlia Emma. Grazie a tutto il team, ci avete fatto divertire, guidandoci, sempre in sicurezza alla scoperta di un mondo sotterraneo molto affascinante. Ci avete insegnato e mostrato che sotto terra esiste qualcosa di incredibile, che non dobbiamo temere, capace di regalare grandi emozioni”.

