A Genova 18 giovani migranti al corso per diventare meccanici: “Una grande opportunità”

Genova. Ha preso il via nel pomeriggio di oggi, 17 aprile, presso la sede del Cnos-Fap (Centro di Formazione Professionale di Genova della congregazione salesiana) di via Carrara il nuovo corso per operatore alla riparazione di veicoli a motore alla presenza della prefetta di Genova Cinzia Torraco.

Un percorso formativo di 500 ore, suddiviso equamente tra aule/laboratori e tirocini nelle aziende, mirato a certificare alcune importanti competenze in un’ottica di inserimento lavorativo, sociale e culturale; il corso, grazie ai fondi del Pnrr, permetterà a 18 iscritti, tutti under 25 provenienti dall’area sub-sahariana e attualmente ospitati nelle strutture gestite dalla Croce Bianca Genovese, di apprendere le conoscenze base per interventi su motori termici di autoveicoli, punto di partenza per il futuro ottenimento della qualifica di Operatore alla riparazione di veicoli a motore.

» leggi tutto su www.genova24.it