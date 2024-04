L’evento musicale “George Gershwin, 100 anni dopo Rapsodia in blue” programmato per domani, giovedì 18 aprile alle 21 e organizzato dall’istituto dell’Isa 5 Fermi di Valdellora è stato annullato per avverse condizioni meteo.

L'articolo Annullato l'evento dedicato a Gershwin alla Fermi di Valdellora per il maltempo proviene da Città della Spezia.

