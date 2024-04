Asfaltature, tocca a Migliarina. Tutte le modifiche, i divieti, i sensi di marcia

Giornate di asfaltature anche a Migliarina e il Comune della Spezia, attraverso un’ordinanza, modifica la disciplina viabilistica a partire dalla giornata di giovedì 18 aprile e fino al prossimo 23 aprile. Date un occhio in particolare a Via Sarzana e Via del Canaletto mentre si concluderanno il 19 aprile analoghi lavori in Via del Camposanto. Clicca qui per conoscere i divieti, i sensi di marcia, la viabilità alternativa.

