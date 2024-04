Camogli a “Bellissima Italia”, sabato su Rai2

Una troupe di “Bellissima Italia Generazione Green”, in onda su Rai2 il sabato pomeriggio e condotta da Fabrizio Rocca, ha girato nei giorni scorsi una puntata su Camogli. Tra le riprese anche alcune “chicche”, come ci spiega Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, che si è occupato con Emanuela Caneva, assessore al Turismo, dell’organizzazione. “Siamo partiti dalla Millenaria di Ruta e dall’Oratorio della Santissima Annunziata dove hanno potuto filmare il Cristo Moro detto ‘di Mignanego’ che è il più pesante della Liguria con i suoi 183 chilogrammi ed è stato montato per questa occasione”.

Nella puntata in onda vedremo anche il Museo marinaro “Gio Bono Ferrari”, il Teatro Sociale, la basilica di Santa Maria Assunta, la palazzata e i punti suggestivi del borgo; per lo spazio dedicato alla gastronomia l’immancabile preparazione del pesto girata sulla terrazza della Rotonda; per la parte imprenditoriale l’originalità di “The Cosmic Fish” di Gaia de Paoli. E per ricordare i 70 anni della posa del Cristo degli Abissi, un salto a San Fruttuoso anche per l’Abbazia del Fondo Ambiente Italiano. Ad accompagnare la troupe le guide Claudia Schiappacasse e Mirjam Knoop.

