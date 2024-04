Centro storico Albenga, Ciangherotti (FI): “Al 30% del potenziale, sostenere attività presenti e favorire nuove aperture con eventi, sicurezza e pulizia”

Albenga. “Lo sviluppo del centro storico di Albenga così come lo conosciamo oggi porta due firme. Una è quella dell’ex sindaco Rosy Guarnieri e l’altra è quella degli imprenditori”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Ricorda il capogruppo ingauno: “A Rosy Guarnieri va il grande merito di aver favorito il dialogo con i musulmani – spiega Ciangherotti -. Da sindaco, non solo li sostenne, ma partecipò anche all’inaugurazione della più grande Moschea della Liguria in via al Piemonte. Rosy fu un sindaco visionario e di ben altro spessore rispetto a quello che, per fortuna degli albenganesi, sta per giungere alla fine del suo mandato. L’inclusione delle minoranze religiose non si fa con parole vuote di buonismo ipocrita, ma si realizza attraverso gesti concreti”.

