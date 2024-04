Comitato Piana Ceparana: “Le fognature vanno ampliate. Situazione sempre più fastidiosa e insalubre”

Problemi alle fognature a Ceparana. La segnalazione arriva dal Comitato della Piana di Ceparana che in una nota spiega: “A seguito di frequenti allagamenti lungo alcune strade del paese,in alcuni casi sono state autonomamente interessate ditte di autospurgo, con oneri a carico dei cittadini. Durante qualcuno dei citati interventi, è emersa l’ipotesi che una concausa sia da associare al dimensionamento della rete fognaria, che per le parti più datate risalirebbe al 1958, quando la densità abitativa di Ceparana era decisamente inferiore a quella attuale. La situazione diventa progressivamente più fastidiosa, per l’insalubrità delle acque di risalita dalle fognature. Si ritiene che sia estremamente urgente programmare una forte rivisitazione della rete fognaria, riprogettando e ampliando le parti più datate”.

L’articolo Impaurisce i passanti, minaccia i poliziotti e ne colpisce uno con un calcio. Arrestato a Sarzana proviene da Città della Spezia.

