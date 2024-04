“Parcheggi sulla Litoranea? Comprendiamo le ragioni di sicurezza, ma chiediamo un tavolo di confronto con autorità e operatori economici: servono soluzioni tempestive”. Così il Partito Democratico di Sarzana e di Ameglia in una nota, prendendo posizione sul problema dei parcheggi a Fiumaretta e Marinella. “La stagione estiva è alle porte e temiamo il caos. Il divieto imposto da Prefettura e ANAS rischia di generare una situazione ingovernabile, anche perché esteso da quest’anno al tratto amegliese della ex strada provinciale n. 432. Così il nostro mare diventa sempre meno accessibile: la pressoché totale indisponibilità di aree di sosta gratuite potrebbe spingere i turisti, ma anche molti residenti verso il litorale apuano. Questo penalizzerebbe non poco l’economia locale. Il mare di Fiumaretta e Marinella è da decenni la meta ideale per un turismo familiare, alla portata di tutti, non possiamo stravolgerne l’identità. Occorre fare alcune valutazioni molto serie: possibile che le esigenze di sicurezza della circolazione siano le stesse per tutto il tratto oggi interessato dal divieto? Non sarebbe più sensato circoscrivere il divieto ai punti di effettiva pericolosità, nelle vicinanze degli incroci e là dove la visibilità è effettivamente compromessa dai veicoli in sosta? Ci sono soluzioni praticabili e concrete, in accordo con i privati o ricorrendo a provvedimenti amministrativi idonei, per garantire un numero adeguato di stalli per la sosta libera e gratuita, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza? Non è accettabile che a poche settimane dall’avvio della stagione ci si debba misurare con una tale incertezza. Chiediamo che si convochi quanto prima un tavolo di confronto aperto ad autorità e operatori economici, per discutere il problema e individuare una strategia comune”.

L’articolo Divieti di sosta e fermata sulla litoranea, Pd: “Serve un tavolo di confronto, si rischia situazione ingovernabile” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com