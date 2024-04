Energie rinnovabili, la Liguria si conferma ultima in Italia: solo il 7,2% dei consumi è “green”

Genova. La Liguria resta il fanalino di coda delle energie rinnovabili in Italia. E sono numerosi i dati che certificano il primato negativo. Secondo le elaborazioni dal centro studi Italy for climate, la nostra regione è ultima per consumi da fonti rinnovabili (7,2% nel 2021, dati Gse) e risulta quella con la quota minore di copertura green nel mix energetico primario (8% nel 2021, dati Enea). Ma anche la dashboard di Terna, la società che gestisce la rete di alta tensione in Italia, conferma che nel 2022 (ultimi dati disponibili) la Liguria ha prodotto ben l’88,3% dell’energia sul suo territorio in centrali termoelettriche, la percentuale maggiore tra tutte le regioni.

Numeri che sono tornati oggetto di scontro politico in Regione. Ieri il consigliere del M5s Paolo Ugolini ha presentato un’interrogazione in aula per sapere “quali azioni intendano promuovere” il presidente Giovanni Toti e la sua giunta “per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti e dovuti investimenti economici”.

» leggi tutto su www.genova24.it