Ex Salt, Centi: “Bene impegno Regione per i lavoratori del tratto stradale spezzino A12 e A15”

“Considero positivo l’impegno che la Regione ha annunciato di voler mettere per confrontarsi con Salt e i lavoratori sul futuro dei 45 addetti impegnati nel tratto spezzino di A12 e A15 e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali che l’azienda ha fin qui garantito per il territorio”. L’intervento è del consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi, che sul tema ha presentato un’interrogazione durante la seduta di ieri di Consiglio regionale.

“La mia richiesta di tutelare il lavoro e i lavoratori nasce da quanto sta accadendo nella ormai ex Salt, e futura Società di Progetto Concessioni del Tirreno, per il tratto autostradale di A12 tra Sestri Levante e Livorno, e la diramazione A15 per La Spezia – spiega Centi -. Ricordo che è in corso un contenzioso tra il Gruppo Gavio e i lavoratori del tratto spezzino relativo alla permanenza in servizio o il licenziamento di 45 addetti. Sulla vicenda si è già espresso il Giudice del Lavoro di Lucca, pronunciandosi a favore dei lavoratori, rilevando la persistente validità dell’accordo firmato da rappresentanze sindacali e azienda nel 2007 (con le successive modifiche). Il Giudice del Lavoro ha inoltre rilevato la condotta antisindacale di Salt, che dall’estate 2022 rifiuta ogni forma di dialogo con le rappresentanze sindacali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com