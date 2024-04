Impaurisce i passanti, minaccia i poliziotti e ne colpisce uno con un calcio. Arrestato a Sarzana

Prima ha molestato e minacciato alcuni passanti nel centro di Sarzana, poi se l’è presa con gli agenti di Polizia intervenuti minacciandoli con frasi come “vi brucio” e “se vi prendo fuori vi uccido”. Protagonista del movimentato pomeriggio di ieri è stato un 37enne di origine nordafricana già noto alle forze dell’ordine per il quale stamani l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e la detenzione in carcere. L’episodio è avvenuto a breve distanza dal Commissariato di piazza Vittorio Veneto dove stava transitando la nuova Tonale in dotazione agli agenti i quali sono stati fermati da alcuni cittadini preoccupati e spaventati dalle intemperanze dell’uomo in forte stato di agitazione psicofisica. Un’aggressività inasprita alla vista dei poliziotti intervenuti ai quali non ha esibito un documento essendone privo e ai quali non ha nemmeno voluto fornire le proprie generalità, gettandosi a terra e dimenandosi per evitare di essere portato in Commissariato dove è stato condotto, non senza difficoltà, proferendo offese e ingiurie nei confronti del personale in divisa. Nella fase di foto segnalazione ha minacciato i presenti sferrando anche pugni e calci (uno andato a segno) prima di essere bloccato. Per lui è scattato l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

