Istituto medico-pedagogico di Toirano, il sindaco De Fezza: “Recupero e trasformazione del complesso elementi positivi per il nostro comune”

Toirano. “Quanto emerso ieri in consiglio regionale è estremamente positivo per il nostro comune: da una parte, infatti, è stato riconosciuto l’impegno dell’amministrazione che guido ne portare a termine un iter iniziato diverso tempo fa, dall’altra è stato attestato in modo ufficiale che si è arrivati ad un punto di incontro che non potrà che portare benefici all’intero paese”. Così il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza commenta la risposta dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola all’interrogazione presentata dal consigliere Ferruccio Sansa a proposito dell’istituto medico-pedagogico, da anni in stato di abbandono.

Aggiunge De Fezza: “Come amministrazione, abbiamo sempre chiesto all’Asl2 di ‘sbloccare’ il complesso e renderlo disponibile, in modo da poterlo alienare sulla base di una nuova perizia. Quella stilata nel 2008, infatti, attribuiva all’immobile un valore di 9 milioni e mezzo di euro, una cifra sicuramente non corrispondente all’attuale valore del complesso e tale da non renderlo appetibile ad eventuali privati o società interessate ad acquistarlo e trasformarlo, ad esempio, in un centro di recupero post-ospedaliero”.

